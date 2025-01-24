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Beyoğlu'nda korkutan yangın: Ekipler bölgede

Beyoğlu'nda 3 katlı bir binada nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi
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Beyoğlu'nda korkutan yangın: Ekipler bölgede
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yangın paniği yaşandı. Bülbül Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar Geliyor..

 

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