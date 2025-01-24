Beyoğlu'nda korkutan yangın: Ekipler bölgede

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yangın paniği yaşandı. Bülbül Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar Geliyor..