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Bingöl'de 2 ayrı yolcu otobüsü kazası: 22 kişi yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana iki ayrı otobüs kazasında toplamda 22 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Bingöl'de 2 ayrı yolcu otobüsü kazası: 22 kişi yaralandı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, farklı mevkilerde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. 

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 12 AJ 444 plakalı yolcu otobüsü, kar ve tipinin etkili olduğu Karlıova-Erzurum kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde devrildi.

Kazada otobüsteki 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karlıova-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisinde de Metro Turizme ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 ARG 61 plakalı yolcu otobüsü devrildi.

Kazada otobüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

 