Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinin oyuncusu hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran Bizimkiler dizisinin Hacer'i Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Küçüktepe, ocak ayında, beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Küçüktepe yarın öğlen namazından sonra Kurtköy Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek.

Filiz Küçüktepe kimdir?

Türk sinema ve televizyon dünyasında önemli bir yere sahip olan Filiz Küçüktepe, oyunculuk kariyeri boyunca birçok unutulmaz projede yer almıştır. 19 Aralık 1949'da İstanbul'da doğan sanatçı, genç yaşta tiyatro ve sinema dünyasına adım atarak yetenekleriyle büyük beğeni kazanmıştır. Sanat yaşamına 1965 yılında tiyatro ile başlayan Küçüktepe, ilerleyen yıllarda sinema ve televizyona yönelmiş, özellikle 1980'ler ve 1990'lar boyunca dikkat çeken projelerde rol almıştır. Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur. Sanat hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçiren Küçüktepe, burada birçok dizi ve sinema filminde yer almıştır.

Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Filiz Küçüktepe, hem sinema hem de televizyon projelerinde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. İşte sanatçının rol aldığı bazı önemli yapımlar:

Sinema Filmleri:

Züğürt Ağa (1985): Yönetmenliğini Nesli Çölgeçen’in yaptığı ve başrollerinde Şener Şen’in yer aldığı bu film, Türk sinemasının klasiklerinden biri olarak kabul edilir. Küçüktepe, filmdeki performansıyla büyük beğeni toplamıştır.

Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes (1987): Tunç Okan’ın yönettiği bu filmde önemli bir karakteri canlandırmıştır.

72. Koğuş (1987): Orhan Kemal’in aynı adlı eserinden uyarlanan filmde rol almıştır.

Selamsız Bandosu (1987): Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan bu filmde performans sergilemiştir.

Televizyon Dizileri:

Bizimkiler (1989-2002): Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinde Hacer karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmıştır. Bu karakter, sanatçının televizyon kariyerindeki en önemli rollerden biri olmuştur.

Bir dönemin aynası: Bizimkiler

"Bizimkiler", 1989’dan 2002’ye kadar yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan, toplumun farklı kesimlerinden insanları bir apartmanda buluşturan unutulmaz bir yapımdı.

Senaryosunu Umur Bugay’ın yazdığı ve yönetmenliğini Yalçın Yelence’nin üstlendiği dizi, İstanbul’daki sıradan bir apartmanda yaşayan ailelerin ve bireylerin günlük hayatlarını, komşuluk ilişkilerini ve toplumsal çatışmalarını hem dramatik hem de mizahi bir dille işliyordu.

Her karakterin kendine has özellikleri ve yaşam tarzı vardı, bu sayede izleyici kendinden mutlaka bir şey buluyordu.

Dizi, Türkiye’nin geçirdiği sosyal dönüşümleri, ekonomik sıkıntıları, aile yapısındaki değişimleri ve bireylerin yaşadığı çatışmaları gerçekçi bir şekilde ekranlara taşıdı.

Özellikle “Kapıcı Cafer”, “Cemil” gibi karakterlerle hafızalara kazınan "Bizimkiler", sadece bir dizi değil, aynı zamanda bir dönemin aynası oldu.

Diziden hangi isimler yaşamını yitirdi?

Güzin Çorağan

Dizide Almancı Davut'un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çorağan, 2022'de yaşamını yitirdi.

Ercan Yazgan

"Kapıcı Cafer" rolü ve "Buyruuuun" sözleriyle hafızalara kazınan Ercan Yazgan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 73 yaşında vefat etti.

Aykut Oray

Dizide; "Katil" olarak tanınan ve çok sevilen Aykut Oray, film festivali için gittiği Köyceğiz'de 2009'da otel odasında geçirdiği kalp krizinde hayatını kaybetti.

Güzin Özipek

Güzin Özipek, Bizimkiler dizisinin 12 yıl boyunca saygın ve sevecen, Ali ve Bilge'nin babaannesi Leyla Hanım'ı başarıyla canlandırdı. Ünlü oyuncu, lenf bezi tümörüne ve solunum yetmezliğine yenik düşerek, 13 Ağustos 2000 tarihinde 75 yaşında aramızdan ayrıldı.

Uğurtan Sayıner

"Sarhoş Cemil" karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, 2021'de, İzmir'deki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

Yaman Okay

Aynı zamanda senarist Meral Okay'ın da eşi Yaman Okay, "Şükrü'nün eşi Nazan'ın 'bir baltaya sap olamamış' ağabeyi Nazım" rolündeydi. Okay, 1993 yılında yaşamını yitirdi.