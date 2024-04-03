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Bir sigara grubuna dev zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu. İşte yeni zamlı liste...

Haber Merkezi
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Bir sigara grubuna dev zam!
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 8 TL zam yapıldığını açıkladı.

Winston grubuna 8 TL zam yapıldı, grubun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 liraya yükseldi.