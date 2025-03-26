BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen hakkında yeniden ev hapsi kararı
Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tahliye kararıyla birlikte kaldırılan ev hapsi şartının savcılığın itirazı üzerine yeniden uygulandığını duyurdu.
Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Özgürlüğüm bir gün sürdü. Tekrar ev hapsine alındım. Bu akşam Antep’teki eylemlere katılacaktım, ancak belli ki çok korkuyorlar. Bu ülkeyi koca bir hapishaneye çevirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Ev hapsi kararının apar topar ve hukuksuz biçimde yeniden verildiğini savunan Türkmen, direnişi büyüteceklerini belirterek “Susmayacağız, korkmayacağız! Bu baskı rejiminin zulmüne karşı bir milim bile eğilmeyeceğiz” dedi. BİRTEK-SEN Genel Başkanı, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sözleriyle de dayanışma çağrısında bulundu.
Tahliye kararı verilirken ev hapsi kararı da kalkmıştı. Ancak özgürlüğüm bir gün sürdü. Bugün savcılığın itirazıyla apar topar ve yine hukuksuz bir biçimde tekrar ev hapsi verildi.— Mehmet Türkmen (@mturkmenn27) March 25, 2025
Eğer dışarıda olsaydım bu akşam Antep’teki eylemlere katılacaktım. Ama belli ki çok korkuyorlar.… pic.twitter.com/aIywwULk4h