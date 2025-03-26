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BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen hakkında yeniden ev hapsi kararı

Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tahliye kararıyla birlikte kaldırılan ev hapsi şartının savcılığın itirazı üzerine yeniden uygulandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen hakkında yeniden ev hapsi kararı
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Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Özgürlüğüm bir gün sürdü. Tekrar ev hapsine alındım. Bu akşam Antep’teki eylemlere katılacaktım, ancak belli ki çok korkuyorlar. Bu ülkeyi koca bir hapishaneye çevirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Ev hapsi kararının apar topar ve hukuksuz biçimde yeniden verildiğini savunan Türkmen, direnişi büyüteceklerini belirterek “Susmayacağız, korkmayacağız! Bu baskı rejiminin zulmüne karşı bir milim bile eğilmeyeceğiz” dedi. BİRTEK-SEN Genel Başkanı, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sözleriyle de dayanışma çağrısında bulundu.

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