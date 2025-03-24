BİRTEK-Sen Genel Başkanı Türkmen, serbest bırakıldı

GAZİANTEP / EKONOMİ

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde başlayan işçi eylemlerinin Gaziantep Valiliği tarafından yasaklanmasının ardından 14 Şubat’ta gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen serbest bırakıldı. Konuyla ilgili BİRTEK-SEN’in X hesabından yapılan açıklamada “İşçilerin mücadelesi, dayanışmanın gücü bir kez daha kazandı. Bu adaletsiz tutukluluğa karşı ses çıkaran, mücadeleyi büyüten tüm emek dostlarına teşekkürler. Şimdi, BİRTEKSEN'İ büyütme zamanı. Seferberlik çağrımızı büyütüyoruz. Her fabrikada, her atölyede örgütleneceğiz” ifadeleri kullanıldı.