Bloomberg: Türkiye kıskaçta, bankalar tetikte

Türkiye'deki bankalar, ABD yaptırımlarına maruz kalmamak ve Washington'un icelemelerine maruz kalmamak için Rusya ile bağlantılı işlemlere yönelik kontrollerini en üst seviyede yürütüyor. Bloomberg'de yer alan habere göre bilgi sahibi bankacılar, bu hamlenin para transferleri için daha uzun işlem sürelerine ve fonların geri gönderildiği veya günlerce geciktiği durumlara yol açtığını söyledi.

Değişiklik yayınlandı Türk bankaları harekete geçti

Konuyla ilgili bilgi sahibi diğer kişilere göre sıkılaştırılmış yaklaşım, ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington'ın Ukrayna'daki savaş nedeniyle ikincil yaptırımlar uygulamasına izin veren idari emirin ardından ortaya çıktı. Söz konusu kişiler, değişikliklerin aralık ayı sonunda Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi sayfasında güncellendiğini ve ardından Türk bankalarının harekete geçtiğini söyledi.

Rusya'nın iki önemli ticaret merkezi olan Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri de Rus müşterilere sağlanan finansman üzerindeki kısıtlamaları sıkılaştırıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, şu ana kadar Türk bankaları tarafından yapılan incelemelerin bankaların işlemlerinde yavaşlamaya neden olduğunu ve ihracatçıların ödeme almakta güçlük çektiğini söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, hükümetin sorunu ele aldığını aktardı.