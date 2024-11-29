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BM'de bir ilk! Türk üye başkan yardımcısı seçildi

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Gıda Standartları oturumunda bir ilke imza atıldı. Gıda Standartları Komisyonu (Codex Alimentarius Komisyonu) Başkan Yardımcılığına ilk kez Türk bir üye, Betül Vazgeçer, seçildi.

Haber Merkezi
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BM'de bir ilk! Türk üye başkan yardımcısı seçildi
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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kurulan, merkezi Roma'da bulunan Gıda Standartları Komisyonunun 47. Oturumu Cenevre'de devam ediyor.

Türkiye'den bir isim başkan yardımcılığı görevinde

Gıda Standartları Komisyonu, tarihinde ilk kez Türkiye'den bir ismi başkan yardımcılığı görevine seçti. Betül Vazgeçer, BM Gıda Standartları Komisyonu Başkan Yardımcısı oldu. Vazgeçer, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığında görev yapıyor.

Türkiye'nin BM Gıda Standartları Komisyonu tarihinde ilk kez bu göreve aday gösterdiği temsilcisi, 6 ülke arasındaki seçimde başkan yardımcılığına layık görüldü. Komisyona üye 188 ülke ile organizasyon olarak Avrupa Birliği bulunuyor. Türkiye, Gıda Standartları Komisyonuna 1 Ekim 1963'te üye oldu.

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