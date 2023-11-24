Bodrum'da dehşet: Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Umurça Mahallesi Yaka Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen cinayet kan dondurdu. Bir arkadaşı ile 16 yaşındaki D.D. isimli oğlunun Yaka Sokak'ta yaşadığı eve gelen Figen Bezmez (47) eve girerken arkadaşı ise dışarıda kaldı.



Kapıyı kilitleyen çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından annesinin boğazını bıçakla kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.



Boğazından yaralı bir şekilde dışarı çıkmayı başaran anne, kanlar içinde yere yığıldı. Dehşet verici sahneyi gören vatandaşlar polisi aradı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 çocuk annesi Figen Bezmez'in yaşamını yitirdiği belirledi. D.D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay esnasında Bezmez'in 12 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu öğrenilirken, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu.



Bezmez'in oğlu D.D. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle küçük oğluyla birlikte otelde kaldığı öğrenildi.