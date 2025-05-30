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Boğaziçi'nde ‘Nureddin Yıldız’ protestosu: Tutuklanan öğrenciler serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız protestosunun ardından tutuklanan 5 öğrenci hakkında tahliye kararı verildi.

Haber Merkezi
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Boğaziçi'nde ‘Nureddin Yıldız’ protestosu: Tutuklanan öğrenciler serbest bırakıldı
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Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız’ın kampüste bir etkinliğe konuşmacı olarak davet edilmesini protesto eden öğrencilere yönelik başlatılan yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Protestoların ardından tutuklanan 6 öğrenciden geriye kalan 5’i de bugün tahliye edildi.

97 öğrenci gözaltına alınmış, 15’i adliyeye sevk edilmişti

13 Mayıs’ta kampüs içinde gerçekleşen barışçıl protestolarda 97 öğrenci gözaltına alınmış, 15’i adliyeye sevk edilmişti. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan 6 öğrenci, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dosyaya ilişkin tutuklu öğrenci kalmadı

Tutuklamalara karşı kamuoyunda büyük tepki oluşurken İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde dayanışma eylemleri düzenlenmişti. Geçtiğimiz günlerde bu öğrencilerden biri serbest bırakılmıştı. Bugün tahliye edilen 5 öğrenciyle birlikte dosyaya ilişkin tutuklu öğrenci kalmadı.

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