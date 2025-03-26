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Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan seçim çağrısı: Genel seçimlerle yerel seçimleri aynı gün yapalım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasına tepki göstererek, genel seçimleri ve yerel seçimleri aynı gün yapma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan seçim çağrısı: Genel seçimlerle yerel seçimleri aynı gün yapalım
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, genel seçimleri ve yerel seçimleri aynı gün yapma önerisini dile getirdi.

"Demokrasilerde hakem millettir"

Özcan şu ifadeleri kaydetti:

"Biraz önce Sayın Erdoğan’ı izledim, CHP’li belediyelerin çalışmadığını ve hizmet üretmediğini söylüyor. Muhalefet partileriyle birlikte sokakta kaç gündür eylem yapan milyonlarca insan da hükümetin beceriksiz olduğunu, ülkeyi yönetemediğini haykırıyor.

İki tarafta birbirini yolsuzlukla suçluyor. Demokrasilerde hakem millettir. Millet iktidara da, muhalefete de hodri meydan diyor. Gelin orta yolu bulalım, toplumu daha çok germeden, genel seçimlerle yerel seçimleri aynı gün yapalım ve kim haklı, kim doğru söylüyor bırakalım Türk Milleti karar versin!"

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