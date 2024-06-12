Bolu'da görülen 'boynuzlu engerek' şehri korkuttu: Isırdığı zaman öldürüyor

Bolu, ürkütücü ancak bir o kadar da hayranlık verici ender bir türe ev sahipliği ediyor. Dünyanın en zehirli yılan ırklarından biri olan "boynuzlu engerek" ilk kez şehrin sınırları içindeki ormanlarda görüldüBu eşsiz hayvanı At Yaylası mevkiinde arkadaşlarıyla motosiklet turuna çıkan doğasever Ufuk Ak görüntüledi.

"Yılana yaklaştım hayvanı detaylı inceledim"

Nesli tehlike altında ve korunması gereken bu türle karşılaştığı anı aktaran Ak, motorundan inerek yılana yaklaştığını, kamerasıyla kayda aldığını ve hayvanı detaylı incelediğini söyledi.

Bolu’da böyle bir hayvan türünün yaşadığını belgelemek adına görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığını belirten doğasever Ak, şunları anlattı:

"Boş zamanlarımızda ormanlarda geziyoruz. Gördüğümüz farklı vahşi hayvanları güzel manzaraları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Motorlarımızla gezerken doğada zehirli ve boynuzlu engerek yılana denk geldik.

Engerek yılanı olarak da geçiyor. Bolu'da yaşadığı çok bilinmiyor. Ben dikkat çekilmesi açısından bunu sosyal medyada paylaştım. Sosyal medyada bayağı bir izlendi. Türkiye'de aslında 15 çeşit civarında engerek yılanı yaşıyor. Dünya genelinde 34 alt türü olarak da 300’den fazla engerek yılanı var. Daha önce de Bolu'da siyah renkli, maskeli, engerek yılanına denk gelmiştim. Bunu da fotoğrafladım.”

"Hastaneye yetişme şansı yok"

Ufuk Ak, boynuzlu engerek yılanının ısırdığında ölüm riskinin yüksek olduğunu belirterek, “At Yaylası'nın kuzeyinde ormanlık arazide gezerken önümüze çıktı. Rahatsız etmeden biraz inceledik. Engerek yılanları nadiren insanla karşılaşıyor. Öldürme riski de oluyor. Hastaneye yetişme ihtimaliniz neredeyse yok. 10 dakikayla bir saat içerisinde ölme ihtimalin var."

Bu sebeple hayvana tedbirli yaklaştığını dile getiren Ak, "Tabii riski de göze aldım. Gayet keyifli, güzel bir karşılaşma oldu. Sadece uzaktan biraz dokundum ve aslında biraz da tepkisini ölçmek için, asıl amacım rahatsız etmek değil" dedi.

Dikkat edilmesi gerekiyor

Vatandaşları da uyaran Ak, şu ifadeleri kullandı: "Bolu'da turizm bir hayli var, hafta sonları özellikle piknik alanları bayağı yoğun. Dikkat edilmesi gerekiyor. Sonuçta biz onların alanına gidiyoruz. Gördüğümüz yerde zarar vermeden yolumuzu değiştirip, o alanı terk etmek gerekiyor."