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Boykot nedeniyle gözaltına alınmıştı: Cem Yiğit Üzümoğlu'nun itirazı reddedildi

Boykot çağrısına destek verdiği için gözaltına alınıp yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun itirazı reddedildi.

Haber Merkezi
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Boykot nedeniyle gözaltına alınmıştı: Cem Yiğit Üzümoğlu'nun itirazı reddedildi
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Boykot çağrısına destek verdiği için 3 Nisan günü gözaltına alınıp ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağı için yaptığı itirazın red cevabı geldi. 

"Yunanistan'daki oyunuma devam edemiyorum"

Üzümoğlu sosyal medya hesabından durumu anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?"

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