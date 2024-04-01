Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 1 Nisan 2024 pazartesi TV yayın akışı listesi
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 1 Nisan pazartesi TV yayın akışı...
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KANAL D yayın akışı 1 Nisan 2024
- 06:45 Sihirli Annem
- 09:00 Taş Kağıt Makas
- 11:00 Camdaki Kız
- 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Kandahar
- 22:30 Kandahar
- 01:15 Taş Kağıt Makas
- 03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
- 05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
TV8 yayın akışı 1 Nisan 2024
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
- 02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
NOW yayın akışı 1 Nisan 2024
- 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.30 Şahane Hayatım
- 12.00 Fatih Savaş ile Ramazan Sohbetleri
- 12.45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13.45 En Hamarat Benim
- 16.30 Kızıl Goncalar
- 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20.00 Kızıl Goncalar
- 00.15 Yabani
- 02.45 Kefaret
- 03.30 Fatih Savaş ile sahur sohbetleri
- 05.30 İnadına Aşk
SHOW TV yayın akışı 1 Nisan 2024
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Atla Gel Şaban
- 21:45 Yedi Bela Hüsnü
- 23:45 Atla Gel Şaban
- 01:30 Bahar
- 04:00 Yedi Bela Hüsnü
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı 1 Nisan 2024
- 06:00 Mevlid ve Süleyman Çelebi
- 06:50 Kuruluş Osman
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:00 Yaban Çiçekleri
- 22:20 Yaban Çiçekleri
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
STAR TV yayın akışı 1 Nisan 2024
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Ömer
- 20:00 Ömer
- 00:15 Sakla Beni
- 02:30 Aramızda Kalsın
- 03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
- 05:30 Söz
TRT 1 yayın akışı 1 Nisan 2024
- 06:15 Benim Adım Melek
- 09:30 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Kara Ağaç Destanı
- 16.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 18.15 Ramazan Sevinci
- 19.40 Ana Haber
- 20.10 İddiaların Aksine
- 20.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 23.45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 00.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02.25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 03.35 Sahur Bereketi