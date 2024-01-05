Buca Belediye Lokantası açıldı mı, nerede, hangi saatlerde açık? (Öğrencilere indirimli yemek)

Buca Belediyesi, sosyal dayanışma alanında farkındalık oluşturacak yeni bir projeye daha imza attı. Belediye, kent merkezinde; ihtiyaç sahipleri, esnaf ve öğrencilerin düşük ücretlerle sağlıklı gıdaya ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla belediye lokantası açtı.

Buca Belediye Lokantası nerede, hangi saatlerde açık?

Buca Belediye Lokantası, Demokrasi Meydanı'na çok yakın bir nokta olan Uğur Mumcu Caddesi'nde yer alıyor. Her gün 500 kişiye hizmet verecek lokanta, hafta içi 11.30 ila 15.00 saatleri arasında açık olacak.



Buca Belediye Lokantası fiyatları

Lokantada 4 çeşit yemek 90 liradan satışa sunulurken, öğrenciler ise aynı menüden 45 liraya yararlanacak.