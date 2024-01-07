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BUDO'nun 8 seferine iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Haber Merkezi
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BUDO'nun 8 seferine iptal
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferiyle 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

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