İstanbul ve İzmir’de vapur seferleri iptal
İstanbul'da, Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. İzmir'de de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
İzmir’de de vapur seferleri iptal
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.