Bugün (8 Nisan) PTT açık mı? PTT arefe günü ve bayramda açık mı?

Bugün (8 Nisan) PTT açık mı?

9 günlük idari izin kapsamında kamu kurumları ve kuruluşları 8 Nisan pazartesi kapalı olacak. Normalde kargo şirketleri çalışacak ancak PTT kargo ve şubeleri devlet kurumu olduğundan 8-9 Nisan'da hizmet veremeyecek.

PTT arefe günü ve bayramda açık mı?

PTT Kargo 10 Nisan tarihinde açık olmayacak. Onun dışında kalan kargo firmaları normal günlerde olduğu gibi çalışmaya devam edecek. 9 Nisan arefe günü olacağından kargolar yarım gün çalışacak. PTT üzerinden isme özel olarak gelen havaleler, arefe günü öğle saatine kadar ve 15 Nisan pazartesi günü itibariyle çekilebilecek.

PTT'de hangi işlemler yapılabiliyor?

Kredi kartı ödemelerinizi PTT işyerlerinden kolayca gerçekleştirebilir, kredi kartı müşterisi olduğunuz bankaya gitme zahmetine girmeden diğer faturalarınız ile birlikte kredi kartı borcunuzu da PTT'den ödeyebilirsiniz.

Nakit Yatırma İşlemleri: Anlaşmalı Bankalar nezdinde ister kendi hesabınıza, ister bir başkasının hesabına PTT aracılığıyla para yatırabilirsiniz.

Nakit Ödeme İşlemleri: Anlaşmalı Bankalarda bulunan hesaplarınızdan PTT aracılığıyla para çekebilirsiniz.

Bireysel Kredi Ödemeleri: Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinizin yanı sıra PTT aracılığıyla anlaşmalı olunan Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinize ait bireysel kredi taksitlerinin geri ödemesini PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.