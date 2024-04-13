Bugün otobüsler ücretsiz mi? 13-14 Nisan toplu taşımalarda ücret alınacak mı?
Bayramda ücretsiz yapılan toplu taşıma araçların ne zamana kadar ücretsiz olacağı merak ediliyor. Peki, bugün otobüsler ücretsiz mi? 13-14 Nisan toplu taşımalarda ücret alınacak mı? Ramazan Bayramı nedeniyle ücretsiz olan toplu taşımada süre ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?
Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olan toplu taşıma Ramazan Bayramı’nın son günü gece yarısı sona eriyor. Toplu taşıma ile ilgili karar Ramazan Bayramı için geçerli. Açıklanan bilgiye göre ücretsiz toplu taşıma hakkı 12 Nisan Cuma günü yani Ramazan Bayramı’nın 3. günü saat 00.00'a kadar sürecek.
13-14 Nisan hafta sonu toplu taşıma ücretli şekilde devam edecek.