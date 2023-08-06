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Burdur'da otomobil devrildi: 2 ölü

Burdur'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Burdur'un Altınyayla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

O.A. (26) idaresindeki 07 AVK 287 plakalı otomobil, Altınyayla-Fethiye kara yolunun Üçmeşe mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan M.Y. (26) ve A.M'nin (26) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki 3 yaralı da çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

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