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Bursa Deniz Otobüsleri'nin tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, Marmara Denizi'ndeki fırtına dolayısıyla yapılamıyor.

Haber Merkezi
AA
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı. Böylece bugünkü tüm seferler iptal edilmiş oldu.

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