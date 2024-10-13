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Bursa'da korkunç dehşet! 16 yaşındaki genç baltayla 3 kişiyi öldürdü

Bursa'da 16 yaşındaki M.K., dedesi Mustafa Macar’dan para istemesi üzerine çıkan tartışmada dedesini baltayla öldürdü. Ardından aynı evde yaşayan Cavidan Aydın ve bahçede bulunan 17 yaşındaki arkadaşı Ufuk Can U.'yu da öldüren M.K., olay sonrası gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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Bursa'da korkunç dehşet! 16 yaşındaki genç baltayla 3 kişiyi öldürdü
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Olay, 11 Ekim tarihinde Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.K. dedesinden para istemek için eve gitti. Olumsuz yanıt alınca ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Baltayla öldürdü

M.K., eline aldığı balta ile dedesi Mustafa Macar’a saldırdı. Macar’ı, evde dedesiyle yaşayan Cavidan Aydın’ı öldürdükten sonra bahçeye çıktığında da 17 yaşındaki arkadaşı Ufuk Can U.’yu öldürdü.

Eve gidenler korkunç manzarayla karşılaştı

Yaşanan olay sonrası Mustafa Macar’dan haber alamayan yakınları eve giderek korkunç manzara ile karşılaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler, yaşanan olay sonrası kayıplara karışan 16 yaşındaki M.K.’yı gözaltına aldı.
Bahçede bulunan ceset arkadaşı çıktı

Bahçedeki ceset arkadaşına ait çıktı

İlk incelemede bahçede bulunan cesedin kimliği tespit edilememişti. Adli Tıp Kurumu’na getirilen cesedin yapılan otopsisinde Ufuk Can U.’ya (17) ait olduğu tespit edildi. Ufuk Can U.’nun M.K.’nın arkadaşı olduğu ortaya çıkarken, neden öldürdüğü henüz bilinmiyor.

Cenazeler Bursa'da ve Çanakkale'de defnedildi

Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri, Bursa Adli Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi. İkindi vaktinin ardından kılınan cenaze namazıyla Mustafa Macar'ın cenazesi Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Cahide Aydın'ın naaşı Çanakkale'de ve Ufukcan Üs'ün cenazesi ise Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

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