  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bursa'da yolcu otobüsü alev alev yandı! Faciadan dönüldü
Takip Et

Bursa'da yolcu otobüsü alev alev yandı! Faciadan dönüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu taşıyan İnegöl Seyahat'e ait yolcu otobüsü motor kısmından arıza yapınca alev alev yandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa'da yolcu otobüsü alev alev yandı! Faciadan dönüldü
Takip Et

Yolcuların tahliye edildiği olayda polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay saat 09.30 sıralarında İnegöl'den İstanbul'a yolcu taşıyan sürücü Erkan S. Yönetimindeki 16 PC 787 plakalı İnegöl Seyahat'e ait yolcu otobüsü Kestel'in Ümitalan mevkiinde motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti. O sırada otobüs cayır cayır yanmaya başladı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Araç yangınıyla ilgili tahkikat başlatılırken, yolcular diğer otobüsle taşındı. Otobüsün alev topuna döndüğü anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekli promosyon ücretlerinde rekor artışBankalar kesenin ağzını açtı! Emekli promosyon ücretlerinde rekor artışEkonomi

 

Narin Güran cinayeti gizemini koruyor: 91 numuneden delil çıkmadı, kimliği çuvaldaydıNarin Güran cinayeti gizemini koruyor: Kimliği çuvaldan çıktıGündem

 

Gündem
Havalimanı'nda çıkan yangın korkuttu! Seferler geçici olarak durduruldu
Havalimanı'nda çıkan yangın korkuttu! Seferler geçici olarak durduruldu
Günlerdir haber alınamıyor: Üniversiteli Rojin'in kulaklığı ve telefonu bulundu
Günlerdir haber alınamıyor: Üniversiteli Rojin'in kulaklığı ve telefonu bulundu
Ersin Tatar: Kıbrıs'ın İsrail'in hedefi olma ihtimali gündemde
Ersin Tatar: Kıbrıs'ın İsrail'in hedefi olma ihtimali gündemde
Soruşturmada adı geçmişti: Demet Sabancı'dan Eric Adams açıklaması
Soruşturmada adı geçmişti: Demet Sabancı'dan Eric Adams açıklaması
Bakan Yerlikaya duyurdu: Saygısızca araç kullananları affetmeyeceğiz
Bakan Yerlikaya duyurdu: Saygısızca araç kullananları affetmeyeceğiz
Konaklama vergisinin bir kısmının turiste yansıtılması planlanıyor!
Konaklama vergisinin bir kısmının turiste yansıtılması planlanıyor!