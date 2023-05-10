Büyük İstanbul Tüneli nedir? Boğazın altından 3. geçiş

İstanbul Boğazı'na deniz altından birbirine bağlayan Avrusla Tüneli ve Marmaray Tüneli'ne üçüncüsü eklenecek. Günde 6,5 milyon kişi tarafından kullanımması planlanan ve 11 farklı raylı sistemi birleştirecek projenin ayrıntıları açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bamkanlığı web sitesinde yer alan bilgilere göre, Büyük İstanbul Tüneli bitirildiğinde dünyanın ilk 3 katlı tüneli olacak. İstanbul trafiğine önemli katkı yapacağı belirtilen tünel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksını metro tüneli ile FSM Köprüsü aksını karayolu tüneliyle birleştirip, tek tünel halinde geçiş imkanı sağlayacak.

Proje, Yap- İşlet- Devret (YİD) modeli ile ihale edilecek.

Tünelde neler olacak?

Büyük İstanbul Tüneli'nde iki yakayı kavuşturacak bir demiryolu ortadan geçecek, üst ve altta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şerit yapılacak.

Büyük İstanbul Tüneli nereden geçecek?

Projenin nereden başlayacağı da merak konusu oldu.

Büyük İstanbul Tüneli, şu ilçelerden geçecek: İncirli, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Edirnekapı, Sütlüce, Perpa, Çağlayan, Mecidiyeköy, Gayrettepe, Küçükyalı, Altunizade, Ünalan, Söğütlüçeşme.

Projenin tamamlanma ve açılma tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.