Büyükada’daki Şakir Paşa Konağı’nda yangın: Set çalışanı hayatını kaybetti

Büyükada’da, “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin çekimlerinin yapıldığı tarihi konakta yangın çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yangında set çalışanı yaşamını yitirdi.

Yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti

MedYapım imzalı dizinin bugün Büyükada'da köşk sahnelerinin çekimi yapılacaktı. Oyuncular sete çıkmaya hazırlanıyordu. Mekanın bir odasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan yapım amiri dumandan etkilendi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Taki lakaplı set amiri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Ekip arkadaşımız, yapım amirimiz Taki'yi kaybettik"

Tüm dizi ekibini şoke eden ve yasa boğan gelişmenin ardından set paydos edildi. Oyuncular evlerine gönderildi ve "Ekip arkadaşımız, yapım amirimiz Taki'yi kaybettik. Başımız sağolsun. Cenazeyle alakalı bilgilendirme yapılacaktır" bilgisi paylaşıldı.

Daha önce 'Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’ dizisinin platosunda da yangın çıkmıştı

Geçtiğimiz aylarda, Osmanlı’nın önemli ailelerinden biri olan ‘Şakir Paşa ailesinin hayatını konu alan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisinin Kartal'daki platosunda büyük bir yangın çıkmıştı. Bin 200 metrekarelik dev platoda çıkan yangında dizinin Büyükada’daki köşkünü canlandıran dekor tamamen kül olmuştu.