Can Atalay için AYM'ye ikinci başvuru yapıldı
Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen Yargıtay tarafından tahliye edilmeyen Can Atalay için AYM'ye ikinci kez başvuru yapıldı.
14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay için ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapıldı.
Başvuruda dokunulmazlık hakkının AYM kararı uygulanmayarak ikinci kez ihlal edildiğine vurgu yapılarak Atalay’ın tahliyesi talep edildi.
Ne olmuştu?
Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Avukat Can Atalay, 1 Mayıs Milletvekili Genel Seçimleri’nde TİP’ten Hatay Milletvekili seçildi.
Can Atalay’ın tahliyesi için yapılan başvurular reddedilince Atalay’ın avukatları AYM’ye başvuruda bulundu.
AYM Genel Kurulu 27 Ekim’de verdiği kararla Can Atalay’ın hak ihlaline uğradığını ve tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını uygulamayarak, dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM kararına uymayacağını belirterek, Atalay hakkında “hak ihlali” kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Can Atalay’ın avukatları karara karşı Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne itirazda bulundu. 4. Ceza Dairesi de itirazı reddetti.