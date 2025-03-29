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Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı sisin etkisini kaybetmesinin ardından, gemi trafiği çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

Haber Merkezi
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Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle transit gemi geçişlerine açıldı
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Çanakkale Boğazı sabah saat 06.00'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Çanakkale Boğazı yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından saat 15.30 itibariyle boğaz trafiği transit geçişlere açıldı.

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