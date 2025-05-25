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Çanakkale Köprüsü'nde şampiyonluk coşkusu: Sarı kırmızılı renklerle aydınlatıldı

Galatasaray’ın Şampiyonluğu nedeniyle Çanakkale Köprüsü sarı kırmızılı renklerle aydınlatıldı.

Haber Merkezi
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Çanakkale Köprüsü'nde şampiyonluk coşkusu: Sarı kırmızılı renklerle aydınlatıldı
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Galatasaray’ın 25'inci şampiyonluğu sonrasında 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu köprüde

1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen ve 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' ünvanına sahip.

Sarı-kırmızı renklerle donatıldı

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda şampiyon olmasının ardından Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle donatıldı.

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