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Çanakkale ve Balıkesir için fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çanakkale ve Balıkesir çevreleri için fırtına uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Çanakkale ve Balıkesir için fırtına uyarısı yapıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan hamleli kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Çatı uçmalarına karşı vatandaşlar uyarıldı

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesiyle çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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