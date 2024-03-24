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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Haber Merkezi
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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
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Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den ise Bozcaada'ya 08.00 ve 19.00'da yapılacak seferlerin planlanan şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

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