Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den ise Bozcaada'ya 08.00 ve 19.00'da yapılacak seferlerin planlanan şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.