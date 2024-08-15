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Çanakkale’de orman yangını! 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Haber Merkezi
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Çanakkale’de orman yangını! 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı
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Yangın, saat 10.00 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

57. Alay Şehitliği ziyarete kapatıldı

Öte yandan, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.

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