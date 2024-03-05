Çanakkale'deki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür tarihi işaret etti: Stres birikimi uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün akşam saatlerinde Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

10,44 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem; İstanbul, Bursa, Balıkesir ve çevre illerden de hissedildi. Paniğe neden olan depremin İstanbul'u etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Naci Görür: Stres birikiminin olduğu bir bölge

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, gündeme yerleşen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, stres birikiminin olduğu bir bölge olduğuna dikkati çekti.

Depremin Yenice-Gönen fayı üzerinde olduğunu söyleyen Görür, "Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir" ifadelerini kullandı.