Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale yangınına ilişkin basın toplantısında son durumu paylaştı.

Yumaklı, Orman Teşkilatı, AFAD’ın koordinasyonunda diğer tüm kurumlar, STK’lar, gönüllüler, Çanakkale ve Türk Milleti'nin emeği, duası ve desteğiyle 48 saat dolmadan orman yangınını kontrol altına aldıklarını belirterek, "Çanakkale Ruhu’nu bir kez daha bütün Türkiye’ye gösteren çalışanlara teşekkür ediyorum. 7 vatandaşımızın müşahade altında olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu vatandaşlarımızın kronik rahatsızlığı vardı. 1 gönüllümüzde hayati tehlike olmayan yaralanma sözkonusu idi. Herhangi bir tehlike ve sorun oluşturacak durum yok. Elbette can kaybımızın olmaması bizi son derece mutlu etti. Etkilenen alanda etkilenen canlılar için içimiz acıdı. Bizim dünyayı birlikte paylaştığımız canlıların bu yangından yoğun şekilde etkilenmesi sözkonusu. Dün akşam itibariyle bizi çok yorduğunu söylediğimiz bölüm de olmak üzere yangından etkilenenen alanla ilgili çalışma yaptık. Yangından etkilenen alan, tamamen hasar değil. 2650 hektarlık ormanlık alan, 1430 hektarlık tarım ve diğer alanlar olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu. Yapılacak incelemelerden sonra bu etkinin ne kadar hasara dönüştüğünü tespit edeceğiz. Etkilenen alanın toplam büyüklüğü bu kadar. 7 ev hasarlı. Bunlardan 3’ü kullanılmayan evdi. 29 ahır ve ağıl benzeri yapı hasarlandı. Bazı sebze meyve bahçeleri etkilendi. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.

Yangın söndürme çalışmalarına 10 uçak, 38 helikopterin katıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizden desteklerini esirgemeyen İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığımıza çok teşekkür ederim. 503 saat hava araçları uçuş yaptı, 2828 sorti yaptı. 9 bin tona yakın suyu da yangın alanında kullandı. İnsansız hava araçları ki sadece dünyada iki ülke kullanıyor, bir tanesi biziz. Bizim gözümüz kulağımız. Onlar bizim yangınla mücadelemizin en önemli unsuru. Onlardan aldığımız anlık görüntüleri, sahadaki arkadaşlarla paylaşarak yangına hangi alanlarda müdahale etmesi gerektiğini iletiyoruz. 24 saat boyunca da İHA’lar havadaydı. Onların görüntüleri mücadelede çok önemli unsur oldu. 790 kara aracı, büyük kısmı arazöz, iş makinesi, dozerler kullanıldı. 3174 personel de Orman Genel Müdürlüğü başta, diğer kurumların çalışanlarıyla sahada mücadele etti

Ben bir kez daha başta ormanın kahramanları olmak üzere, kamu kurumlarının bütün personelleri, sivil toplum kuruluşlarına, Çanakkale halkına dayanışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çanakkale Çan karayolu ulaşıma açıldı. Aynı zamanda boğaz trafiği de tek yönlü ulaşıma açılmış olacak. Bizim helikopterlerimizin soğutma çalışmaları devam edecek. Sahayı, diğer kara ekipleriyle birlikte soğutacaklar. Eskişehir’de dün akşam çıkan yangın da yine yaklaşık 260 hektarlık ormanı etkilemişti. Oradaki arkadaşlarla yoğun mücadeleden sonra kontrol altına aldılar. An itibariyle aktif yangın söz konusu değil. Ben süreci başlangıçtan itibaren yakından takip eden bize cesaret ve moral veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, her türlü kaza,beladan muhafaza etsin. Yangın yerleşim yerine yakın bir araziden çıktı, sebebini kolluk kuvveti arkadaşlarımız araştırıyorlar."

Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma açıldı

Çanakkale’de kontrol altına alınan orman yangının ardından Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma açıldı.

Konu ile ilgili olarak Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Orman yangını kontrol altına alınmış olup, can ve mal güvenliği açısından araç trafiğine kapatılmış olan Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma açılmıştır. Uçak, helikopter, arazöz ve iş makinalarının soğutma çalışmalarını yoğun olarak yaptıklarından dolayı sürücülerin dikkatli olmaları önem arz etmektedir.” denildi.