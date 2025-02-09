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Çarpıcı 'Mansur Yavaş' iddiası: Seçime sahne dışından mı etki yapacak?

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim hazırlıkları hızlanırken, Mansur Yavaş bu sürece karşı çıkarak, partinin tek gündeminin ekonomik kriz olması gerektiğini vurgulamıştı. CHP kulislerine göre, Yavaş seçimlere katılmayarak etkisini başka yollarla göstermeyi planlıyor. Parti içi kaynaklar, Yavaş'ın sahne dışında kalıp güç toplamaya devam edeceğini belirtiyor.

Haber Merkezi
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Çarpıcı 'Mansur Yavaş' iddiası: Seçime sahne dışından mı etki yapacak?
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayının, 1 milyon 600 bin CHP üyesi tarafından belirleneceğini açıklamıştı. "Ön seçim" yöntemiyle ilgili olarak, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, 10 Şubat'taki Parti Meclisi toplantısında detaylı bir sunum yapacak ve sürecin çerçevesi o toplantıda netleşecek.

Ankara'da 3'lü zirve

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını erken belirleme kararına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşı çıkarak, "Bizim gündemimiz belli. Bu gündem dışında hiçbir şeyin tartışılmasından yana değilim" dedi. Ayrıca bugün ABB Başkanı Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Özel Ankara’da bir araya gelecek.

"Sahne dışında kalarak güç toplayacak"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; kimi siyasetçiler Yavaş’ın sadece CHP üyelerinin katılacağı bir ön seçime girmeyi doğru bulmayacağını belirterek, “Sayın Yavaş seçime girerek değil girmeyerek etkisini göstermek isteyebilir. Sahne dışında kalarak güç toplamaya devam eder. Ön seçimde de tüm üyeler oy kullanamaz. Verilmeyen her oy Mansur Bey’e yazar. Önümüzdeki 3 yıl çok şeye gebe” değerlendirmesinde bulunuyor.

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