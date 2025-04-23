Celal Şengör: Büyük İstanbul depremi geliyor, bugünkü depremin 30 tanesine karşılık geliyor

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem büyük panik yarattı. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı. Saat 15.13 sıralarında şiddetli bir artçı deprem daha meydana geldi. Panikle 151 kişinin yüksekten atlayıp yaralandığı açıklandı.

"Büyük İstanbul depremi geliyor"

Jeolog Prof. Dr. Ali Mehmet Celal Şengör, İstanbul depreminin ardından yaptığı değerlendirmede "Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz. Muhtemel 7 büyüklüğündeki bir deprem, bugünkü depremin 30 tanesine karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

"130 kilometrenin tek seferde kırılma ihtimali çok yüksek"

Şengör "İstanbul depremi 4 şiddetinde hissetti. Büyükçekmece ve Silivri 5 şiddetinde hissetti. 130 kilometrenin tek seferde kırılma ihtimali çok yüksek. O, Büyük İstanbul Depremi. Bu olduğu takdirde üreteceği büyüklük 7,2" sözlerine yer verdi.