Cevdet Yılmaz'dan deprem açıklaması: Kurumlarımızın açıklamalarını takip edin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cevdet Yılmaz, İstanbul Silivri’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem ile ilgili olarak "AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız çalışmalarını yapıyor. Kurumlarımızın açıklamalarını takip edilmelidir" uyarısını yaptı.