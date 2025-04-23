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Cevdet Yılmaz'dan deprem açıklaması: Kurumlarımızın açıklamalarını takip edin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da yaşanan depremin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarn sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Kurumlarımızın açıklamalarını takip edin" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz'dan deprem açıklaması: Kurumlarımızın açıklamalarını takip edin
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cevdet Yılmaz, İstanbul Silivri’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem ile ilgili olarak "AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız çalışmalarını yapıyor. Kurumlarımızın açıklamalarını takip edilmelidir" uyarısını yaptı. 

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