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Prof. Dr. Celal Şengör: İstanbul yerle yeksan olacak: Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek!

Prof. Dr. Celal Şengör, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili yaptığı açıklamada deprem sonrası yaşanacakları tek tek anlattı.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Celal Şengör: İstanbul yerle yeksan olacak: Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek!
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Cansu Canan Özgen’in YouTube programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul’u bekleyen tehlikeleri anlattı. Normal şartlarda 7’nin üzerinde bir deprem beklendiğini vurgulayan Şengör, özellikle güney sahil hattının, yani Tuzla’dan Silivri’ye kadar olan bölgenin ağır hasar alacağını söyledi. Ancak asıl büyük felaketin depremin ardından yaşanacağını belirtti.

"Kent dışından yardım gelmesi çok zor olacak"

Şengör, deprem sonrası İstanbul’da ciddi altyapı sorunlarının yaşanacağını ifade ederek, "İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye ekipleri ya enkaz altında kalacak ya da araçlarına ulaşamayacakları için müdahale edemeyecek. Kent dışından yardım gelmesi çok zor olacak. Bugün Türkiye’de deprem bölgelerine gönderilen ekiplerin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkıldığında, bu oran tersine dönecek ve şehre çok az yardım ulaşabilecek." dedi. 

"Şehir ağır bir kokuya bürünecek"

Deprem sonrası temel ihtiyaçlara erişimin büyük sorun olacağını belirten Şengör, açlık ve yağmalara karşı uyarıda bulundu. Yeni havalimanının dolgu zemine inşa edilmesi nedeniyle muhtemelen hasar göreceğini ve kullanılamaz hale geleceğini ifade eden Şengör, "Birkaç gün içinde şehirde açlık başlayacak. Yağmalar yaşanacak. Ardından salgın hastalıklar görülecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak ve şehir ağır bir kokuya bürünecek" dedi.

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