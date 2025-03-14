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Konya depreminin ardından Naci Görür’den korkutan uyarı

Konya'nın Kulu ilçesinde art arda meydana gelen depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Prof. Dr. Görür, depremin Eskişehir Fay Zonunun Tuz Gölü’ne doğru devamı üzerinde olduğuna dikkat çekerek, “Bu fay Eskişehir, dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Konya depreminin ardından Naci Görür’den korkutan uyarı
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Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde, 1 saat sonra da 3.7 büyüklüğünde yaşanan deprem paniğe neden oldu.

Naci Görür'den uyarı: Bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay 

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin X üzerinden açıklama yaptı ve uyarıda bulundu.

Görür, “Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuz Gölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskişehir, dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay” yorumunda bulundu.

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