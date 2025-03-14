Konya depreminin ardından Naci Görür’den korkutan uyarı

Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde, 1 saat sonra da 3.7 büyüklüğünde yaşanan deprem paniğe neden oldu.

Naci Görür'den uyarı: Bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin X üzerinden açıklama yaptı ve uyarıda bulundu.

Görür, “Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuz Gölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskişehir, dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay” yorumunda bulundu.