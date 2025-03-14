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SON DAKİKA... AFAD ve Kandilli duyurdu: Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli, Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... AFAD ve Kandilli duyurdu: Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'da merkez üssü Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise saat 14.44'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini de 1.6 olarak kaydetti.

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar kolluk birimlerimize ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz" ifadesi kullanıldı.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ise sosyal medya hesabından "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten korusun. Yetkililerimizle birlikte süreci takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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