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Çelik: Kiralarla ilgili şikayetleri takip ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kiralarla ilgili bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Demokrasinin korunması, güçlendirilmesi açısından altının çizilmesi gereken husus terörle mücadelenin çok güçlü bir şekilde süreceğidir." dedi.

Çelik, "Kiralarla ilgili bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Çelik, "Deprem bölgesindeki yaraların sarılması konusu hiçbir zaman gündemden düşmeyecektir." dedi.

"NATO, terörle mücadeleyi önemsemelidir." diyen Çelik, İsveç’in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili, "Bize iade ettikleri 2 kişi terörle bağlantılı kişiler değil. Bizim beklentimiz terörle bağlantılı kişilerin iadesi konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesidir." ifadelerini kullandı.

 

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