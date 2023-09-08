Cem Büyükhanlı'nın cenazesi toprağa verildi

Beşiktaş’ta evinde ölü bulunan iş insanı Cem Büyükhanlı'nın (49) cenazesi, toprağa verildi.

Bebek'te yaşadığı evde hayatını kaybeden Büyükhanlı için Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Babası Bahri Büyükhanlı ile annesi Nilüfer Sülüner'in taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Ahmet Nur Çebi ve TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Cem Büyükhanlı'nın cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ciğerlerindeki pıhtılaşmadan dolayı yoğun bakımda entübe edilerek kaldığı hastaneden bir hafta önce taburcu edilen Büyükhanlı, Beşiktaş Bebek'te yalnız yaşadığı evinde ölü bulunmuştu.