Cem Garipoğlu'nun ceseti Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

2009’da Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı. Mezardaki çalışmalar Cumhuriyet savcısının gözetiminde yapıldı. Ceset Adli Tıp aracına alındı ve DNA eşleştirmeleri için götürüldü.

Dronsavar getirildi

Polisler herhangibir şüphe uyandırılmaması amacıyla cesetin mezardan çıkarılmasında anlık olarak kayıt aldı. Cesetin çıkarıldığı anda görüntü alınmaması için bir dronsavar da kullanıldı.

Ceset mezardan çıkarıldı

Kazma işleminin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazma çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Ceset tabutla taşındı.

Mezarda güvenlik önlemleri alındı

Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı. Mezarın bulunduğu bölüm girişinde iki ayrı kontrol noktası kurulurken, bu alana girişlerde kimlik kontrolü de yapıldı.

Fethi kabir işlemi için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazmak için görevlendirilen kişiler mezarlığa geldi. Gazetecilerin demir bariyerlerin arkasından çekim yapmasına izin verildi. Çalışmalar çevredeki ağaçların temizlenmesi ve mezarın çevresine branda çekilmesiyle başladı. Belediye görevlileri, Garipoğlu'nun cesedinin çıkarılması için mezarı kazdı. Yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından ceset, mezardan çıkarıldı ve tabuta konuldu.

İntihar edip etmediği sorusu yanıt bulacak

İstanbul Bahçeşehir'deki bir villada 2009 yılında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun tutuklu olduğu cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği sorusuna yanıt bulacak.

"DNA örnekleri alınacak"

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözemir, fethi kabir işlemi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mezarın açılacağını ve cesedin tamamının alınıp Adli Tıp Kurumu'na götürüleceğine dikkat çeken Epözdemir, "Burada DNA'lara bakılacak. Biyolojik ve kimyasal işlemler yapılacak." dedi.

Epözdemir, cesede çok kapsamlı işlem yapılmasını gerektiğinin altına çizdi. Cesedin diş, saç ve sırt kemiklerinden DNA alınacağını ifade eden Epözdemir, işlemlerin ardından tekrar mezara konulacağını açıkladı. Epözdemir, ailenin kuşkularının giderilmesini ifade edip sağlıklı bir sonuç tespit edilememesi durumunda kamu vicdanının rahatsız olacağını belirtti.