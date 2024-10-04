Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı: Sır perdesi ne zaman aralanacak? Tarih belli oldu

İstanbul Bahçeşehir’de 2009 yılında Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği duyurulmuştu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki tartışmaların ardından Karabulut ailesi, avukatları Rezan Epözdemir aracılığıyla “fethi kabir” işlemi yapılmasını talep etmişti. Hem Karabulut, hem de Garipoğlu ailesi tarafından “Mezar açılsın, kamuoyu vicdanı rahat etsin” talebine yanıt geldi, Cem Garipoğlu’nun mezarının 3 Ekim 2024 günü açılmasına karar verildi. Garipoğlu’nun Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan mezarı dün açıldı.

Raporun bir hafta içinde çıkması bekleniyor

Olay yeri inceleme ekipleri kameralarla mezarın açılma anını kayıt altına aldı. Polis ekipleri mezarın çevresine branda çekti. Görevliler mezarın yanına tabut getirdi ve mezardan Adli Tıp Kurumu’na götürülmek üzere Cem Garipoğlu’na ait olduğu iddia edilen tüm kemik parçaları alınıp tabuta konuldu. Kemik parçaları Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 1 hafta içinde raporun hazırlanarak savcılığa teslim edilmesi bekleniyor.

Karabulut Ailesi’nin avukatı: 'Kemikler var, kafatası var ama kefen yok'

Karabulut Ailesi’nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Mezarlık iki parça halindeydi. Üst kısım boş, alt kısımda ceset vardı, bütünlük arz etmiyor. Kemikler var, kafatası var ama kefen ve steril bez yoktu. Şöyle bir müspet tarafı var. Çok su alan bir bölge olmadığı için incelemeler sağlıklı yapılacaktır diye düşünüyoruz” dedi.

Avukatın açıklamasına uzmanlar ne dedi?

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan, kefenin bulunamaması üzerine “Kullanılan kefen, cenazeden sızan organik içeriğin de etkisiyle oldukça kolay bir şekilde doğaya karışır ve 10 yıl sonra yapılan mezar açma işleminde tespit edilemez. Otopsi işlemi yapıldığı için söz konusu kefene çok yoğun vücut içeriğinin geçmesi beklenir bir durumdur” dedi.