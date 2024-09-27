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Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim 2024'te açılacağını duyurdu. Garipoğlu'nun mezarı, cezaevinde intihar ettiği iddiasına yönelik şüphelerin aydınlatılması amacıyla açılacak.

Haber Merkezi
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Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu
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Karabulut Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim'de açılacağını duyurdu.

Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda 3 Ekim Perşembe günü savcılığın belirlediği talimatlarla Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak.

Mezarın açılmasına kadar yaşanan süreç

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar ettiği iddiasına yönelik şüpheler, mezarının açılması talebine yol açtı.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mezarın açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdiğini açıklamıştı.

Mezar açıldıktan sonra DNA örnekleri alınarak, Garipoğlu'nun gerçekten intihar edip etmediği araştırılacak.

Aile, uzun süredir bu konuda şüpheler dile getiriyordu ve Garipoğlu'nun intiharının gerçek olup olmadığı, mezarının açılmasıyla netlik kazanacak. Ayrıca, Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da mezarın açılmasını talep etti.

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