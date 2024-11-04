Cem Gölbaşı kimdir, olayı nedir? GFB lideri neden gözaltında?

Fenerbahçe’nin tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, son birkaç aydır çeşitli konularla sosyal medya ve forumlarda tartışılan isimlerden biri haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda ise bir erkek vatandaşa peruk giydirilip Cem Gölbaşı’ndan özür dilettirildiği bir video yeni bir skandalı gündeme taşıdı. Peki Cem Gölbaşı kimdir, olayı nedir? GFB lideri Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı?

CEM GÖLBAŞI KİMDİR?

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler’in lideri Cem Gölbaşı, grubun düzenlediği etkinliklere öncelik vermesiyle biliniyor. Fenerbahçe camiasında futbolcularla sıkça bir araya gelen Gölbaşı, tribünlerdeki coşkunun artması için taraftarlara destek olan önemli isimlerden biri haline gelmiş durumda.

Fenerbahçe'nin en köklü taraftar gruplarından olan Genç Fenerbahçeliler kısaca GFB, taraftarlar arasında dayanışmayı ve bağlılığı teşvik etmek amacıyla organize olmuştur.

CEM GÖLBAŞI NEDEN GÖZALTINDA, OLAYI NEDİR?

Son birkaç gündür sosyal medyada dolaşan bir video, Cem Gölbaşı’nın gözaltına alınmasına neden oldu. Söz konusu bir videoda genç bir erkek vatandaşa peruk taktırılarak özür dilediği anlar kayda alındı.

Videoda genç, baskı ile Cem Gölbaşı’ndan özür diliyor. Video kısa sürede viral olurken, olayın şüphelisi Gölbaşı özel polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÖLBAŞI’NIN PERUK SATIN ALDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yeni bir gelişme yaşandı ve Cem Gölbaşı’nın, videodaki gence taktırdığı peruğu satın aldığı görüntüler ortaya çıktı. Bir mağazaya girdiği görüntülenen Bölükbaşı, videoda yer alan peruğu satın aldığı görüntülerle suçu işlediğini tescilledi.