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Ünlü spikerin canlı yayında burnundan kan geldi: Apar topar yayından alındı!

ATV Haber'in sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanayınca yayından alındı.

Haber Merkezi
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Ünlü spikerin canlı yayında burnundan kan geldi: Apar topar yayından alındı!
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ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programının ana haber bülteni ile bağlantı gerçekleştirdiği sırada ünlü haber spikeri Cem Öğretir’in bir anda burnu kanamaya başladı.

Cem Öğretir ana haber bülteninden başlıkları sıraladığı sırada burnunun kanadığını Esra Erol fark etti. Paniğe kapılan Esra Erol hemen görüntüyü yayından aldı. O sırada giren reklam arasında Cem’e öğretir müdahale edildi.

Cem Öğretir'in sağlık durumu nasıl?

Cem Öğretir reklam sonrası da Ana Haber Bülteni’ne çıkmayınca sağlık durumu merak edildi. İlerleyen dakikalarda açıklama yapılacağı bildirildi.

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