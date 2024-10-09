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Honda, 1,7 milyon aracını geri çağıracak

Honda, direksiyon sorunları nedeniyle 1,7 milyon aracını geri çağıracak. Geri çağırma, 2022-2025 model yıllarındaki çeşitli araçları kapsıyor ve kaza riskini artıran bir üretim hatası nedeniyle yapılıyor.

Haber Merkezi
AA
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Honda, 1,7 milyon aracını geri çağıracak
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ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2023-2025 model Acura Integra, Civic Type R, CR-V Hybrid, CR-V, HR-V, 2022-2025 model Civic, Civic Hatchback, 2024-2025 model Acura Integra Type S ve 2025 model CR-V Fuel Cell EV, Civic Hybrid ile Civic Hatchback Hybrid araçlarını kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, Honda'nın yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağıracağı duyuruldu.

Direksiyon dişli kutusunun hatalı üretilmiş olabileceği ifade edilen açıklamada, bunun da aşırı iç sürtünmeye neden olabileceği ve aracın direksiyonunun çevrilmesinde zorluğa yol açabileceği aktarıldı.

Açıklamada, bu durumun kaza veya yaralanma riskini artırabileceği kaydedildi.

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