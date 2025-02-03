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Cemal Enginyurt neden CHP'ye katılacağını açıkladı

Demokrat Parti'den istifa ettikten sonra CHP'ye katılacağını açıklayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'ye katılma nedenini sosyal medya hesabından açıkladı.

Haber Merkezi
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Cemal Enginyurt neden CHP'ye katılacağını açıkladı
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Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte CHP’ye katılacaklarını açıklamıştı..

"Bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına..."

Enginyurt sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "CHP'den 14 Mayıs 2023 de CHP Milletvekili olarak seçildim. CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Uzun'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisine katılıyoruz. Birleşe birleşe, Direne direne kazanacağız." ifadelerini kullandı. 

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