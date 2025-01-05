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Cemal Enginyurt "Siyaset yapacaksam" dedi ve katılmak istediği partiyi duyurdu

DP'nin tartışmalı kongresinin ardından partisinden ayrılan Cemal Enginyurt, kendisine ulaşan teklifi ve gelecekte katılmayı düşündüğü partiyi paylaştı. Enginyurt, "Eğer bir gün siyaset yapmayı düşünürsem, bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım. Bu, etik olan bir adımdır," dedi.

Haber Merkezi
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Cemal Enginyurt "Siyaset yapacaksam" dedi ve katılmak istediği partiyi duyurdu
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Demokrat Parti’nin (DP) 15. Olağan Büyük Kongresi’ndeki gerilimlerin ardından partisinde İzmir milletvekili Salih Uzun ile birlikte istifa eden Cemal Enginyurt, katılabileceği partiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DEVA, Gelecek ve Saadet grubundna teklif geldi"

Sözcü TV’ye konuşan Enginyurt, kendisine DEVA, Gelecek ve Saadet grubundan teklif geldiğini belirtirken, bu davete katılma gibi bir durumu olmadığını söyledi. Enginyurt, CHP’ye katılmasının daha doğru olacağını açıkladı.

"Siyaset yapacaksam CHP'de yaparım"

Bir partiye katılmasının olası olduğunun mesajını veren Enginyurt, "Eğer siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bizi seçmiş, değer vermiş. Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım. Etik olan da budur" diye konuştu.

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