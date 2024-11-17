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Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'dan 'istifa' iddiasına yanıt geldi

Demokrat Parti’nin kongre kararını "oldubitti" ile aldığını belirterek kongreye katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, istifa iddialarına ilişkin "Yarın değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı. 

Haber Merkezi
ANKA
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Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'dan 'istifa' iddiasına yanıt geldi
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Demokrat Parti'nin, bugün yapılan 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa edeceklerine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

"Yarın değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz"

ANKA'ya konuşan Cemal Enginyurt, "Hayır istifa etmedim. Kulis iddiası. Yarından sonra bakacağız, inşallah" ifadelerini kullanırken, Salih Uzun de "Henüz istifa etmedik. Yarın değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz. Cemal Bey'le de birlikte bakacağız, diğer arkadaşlarla da değerlendireceğiz" diye konuştu.

"Kongre kararı oldubitti ile alındı" demişlerdi

Enginyurt ve Uzun, birkaç gün önce yaptıkları ortak açıklamada, kongre kararının "oldubitti" ile alındığını belirterek, "Yapılacak olan kongrenin partimize ve ülkemiz muhalefetine bir can suyu sağlayabilecek şekilde yeniden ele alınması, bu sebeple de kongre tarihinin değiştirilmesi gerektiğini defaatle dile getirmiş olmamıza rağmen, talebimiz ısrarla dikkate alınmamıştır. Böylesi bir yaklaşımla oluşturulacak parti yönetimi ve kurulları ise daha başından Demokrat Parti’nin taşıması gereken tarihsel misyonundan ve yükümlülüklerinden kopartılmış olacaktır. Mesele şüphesiz ki bir takvim meselesi değil, anlayış meselesidir. Sonuç itibarıyla yapılacak olan kongrede hiçbir kurul üyeliği için aday olmayacağımızı ve bu yaklaşımla oluşturulacak parti yönetiminde de hiçbir görev almayacağımızı şimdiden kamuoyuna ve Demokrat Parti camiasına saygıyla bildirmek isteriz” ifadelerini kullanmıştı.

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